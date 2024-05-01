Мовний омбудсмен розповів, у скількох школах України викладають російську мову як окремий предмет

Діти в школі. Фото: Pexels

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що у трьох українських школах російську мову викладають як окремий предмет. За його словами, торік російську викладали в 192 закладах освіти.

Про це йдеться в звіті мовного омбудсмена.

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Кремінь зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення уроки російської мови були приблизно у 455 тис. українських школярів.

За його словами, наразі ця кількість зменшилася до орієнтовно 770 учнів.

Звіт мовного омбудсмена. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук висловив думку про необхідність запровадження штрафів за недисципліновану поведінку та прогули учнів у школах. Він вважає, що безкоштовна освіта, яка колись була соціальним благом, стала предметом насмішок, і ситуація швидко погіршується.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн.