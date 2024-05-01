Мовний омбудсмен розповів, у скількох школах України викладають російську мову як окремий предмет
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що у трьох українських школах російську мову викладають як окремий предмет. За його словами, торік російську викладали в 192 закладах освіти.
Про це йдеться в звіті мовного омбудсмена.
Російська мова в українських школах
Кремінь зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення уроки російської мови були приблизно у 455 тис. українських школярів.
За його словами, наразі ця кількість зменшилася до орієнтовно 770 учнів.
Нагадаємо, колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук висловив думку про необхідність запровадження штрафів за недисципліновану поведінку та прогули учнів у школах. Він вважає, що безкоштовна освіта, яка колись була соціальним благом, стала предметом насмішок, і ситуація швидко погіршується.
Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн.
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