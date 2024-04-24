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МОН назвало дату початку літніх канікул для школярів

24 квітня 2024 17:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
МОН назвало дату початку літніх канікул для школярів
Українська школярка. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністерство освіти України подовжило навчальний рік у школах на один місяць. Літні канікули розпочнуться з 29 червня. Це допоможе подолати освітні прогалини, які утворилися через повномасштабну війну.

Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів № 782 від 28 липня 2023 року.

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Коли почнуться літні канікули у школах України

Міністерство освіти України оголосило, що літні канікули цього року розпочнуться з 29 червня і триватимуть до 31 серпня. Це рішення було ухвалено для вирішення проблем з навчанням, які виникли внаслідок війни.

Школи мають право самостійно встановлювати дати початку та завершення канікул, проте більшість з них планують закінчити навчальний рік 31 травня. Також у червні можуть проходити додаткові заняття та атестація для учнів.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Раніше ми писали, що в Україні до вересня 2024 року планують повернути очне навчання у школах. Таке рішення буде запроваджено не для всіх регіонів, а лише відносно безпечних.

Кабінет міністрів
школи
діти
Україна
школярі
Міносвіти

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