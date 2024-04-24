МОН назвало дату начала летних каникул для школьников

Украинская школьница. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Министерство образования Украины продлило учебный год в школах на один месяц. Летние каникулы начнутся с 29 июня. Это поможет преодолеть образовательные пробелы, образовавшиеся из-за полномасштабной войны.

Об этом стало известно из постановления Кабинета министров №782 от 28 июля 2023 года.

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Когда начнутся летние каникулы в школах Украины

Министерство образования Украины объявило, что летние каникулы в этом году начнутся с 29 июня и продлятся до 31 августа. Это решение было принято для решения проблем с учебой, возникших в результате войны.

Школы имеют право самостоятельно устанавливать даты начала и завершения каникул, однако большинство из них планируют закончить учебный год 31 мая. Также в июне могут проходить дополнительные занятия и аттестация для учащихся.

Напомним, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

Ранее мы писали, что в Украине до сентября 2024 планируют вернуть очное обучение в школах. Такое решение будет введено не для всех регионов, а только относительно безопасных.