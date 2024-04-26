Штрафи у школах — в Україні пропонують запровадити суворе покарання учням

Школярка за партою. Фото: Новини.LIVE

Колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук висловив думку про необхідність запровадження штрафів за недисципліновану поведінку та прогули учнів у школах. Він вважає, що безкоштовна освіта, яка колись була соціальним благом, стала предметом насмішок, і ситуація швидко погіршується.

Про це освітянин сказав в інтервʼю OBOZ.UA.

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Він вважає, що з різних причин вчительське слово втратило колишню вагу, а методи впливу педагогів виявилися неефективними. Для запобігання таким чи ще гіршим порушенням поведінки Лікарчук пропонує вводити адміністративні методи покарання.

"Глибоко переконаний, що запровадження практики штрафів на часі. Безплатне навчання як соціальне благо та виняткову можливість ми перетворили у посміховисько, дешеве шоу, на яке відвідувачі здебільшого йдуть тому, що так треба для когось, але не для них. Ба більше, під час "шоу" вони можуть дозволити собі поведінку, яка не може бути прийнятою у цивілізованому суспільстві", — сказав колишній очільник УЦОЯО.

На його думку, такі засоби впливу допоможуть ефективніше працювати вмотивованим школярам та вчителям, адже їм ніхто не заважатиме.

Як ще пропонують карати учнів

Лікарчук також вказав на ще один спосіб протистояння подібним явищам. За його думкою, якщо учень не бажає відвідувати школу або порушує правила поведінки, його слід позбавляти можливості безкоштовно отримати загальну середню освіту, якою він принебріг.

Проте, за його словами, таке рішення, ймовірно, не буде сприйняте позитивно суспільством, оскільки це може порушувати конституційні права.

"Не важливо: позбавляти на якийсь час чи назавжди. Але це буде порушенням конституційних прав громадянина і навряд чи сприйметься позитивно в суспільстві, яке вже звикло, що загальноосвітня школа поступово перетворюється в заклад соціального забезпечення, в якому мають нагодувати, розважити, прихистити на якийсь період дня… І в короткі проміжки між цим усім — якось і чогось навчити", — сказав освітянин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство освіти України подовжило навчальний рік у школах на один місяць. Літні канікули розпочнуться з 29 червня. Це допоможе подолати освітні прогалини, які утворилися через повномасштабну війну.

Ми також писали, що в українських селах з 2027 року закриватимуться школи. Закриття шкіл у селах — завжди болючий процес для громади. Часто люди вважають, що з такою подією помирає і саме село. Та з реформою старшої школи з 2027 року цей процес буде тривати, адже зміняться підходи до формування освітнього процесу і не всі громади матимуть гроші на утримання таких шкіл. А всі діти мають бути в рівних умовах: і міські, і сільські.