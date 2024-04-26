Штрафы в школах — в Украине предлагают ввести суровое наказание учащимся

Школьница за партой. Фото: Новини.LIVE

Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук высказал мнение о необходимости введения штрафов за недисциплинированное поведение и прогулы учащихся в школах. Он считает, что бесплатное образование, когда-то являвшееся социальным благом, стало предметом насмешек, и ситуация быстро ухудшается.

Об этом педагог сказал в интервью OBOZ.UA.

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За что могут штрафовать школьников

Он считает, что по разным причинам учительское слово утратило прежний вес, а способы действия педагогов оказались неэффективными. Для предотвращения таких или еще худших нарушений поведения Ликарчук предлагает вводить административные методы наказания.

"Глубоко убежден, что введение практики штрафов актуально. Бесплатное обучение как социальное благо и исключительную возможность мы превратили в посмешище, дешевое шоу, на которое посетители в большинстве своем идут потому, что так нужно для кого-то, но не для них. Более того, во время "шоу" они могут позволить себе поведение, которое не может быть принято в цивилизованном обществе", — сказал бывший глава УЦОКО.

По его мнению, такие средства влияния помогут более эффективно работать мотивированным школьникам и учителям, ведь им никто не будет мешать.

Как еще предлагают наказывать учеников

Лекарчук также указал на еще один способ противостояния подобным явлениям. По его мнению, если ученик не желает посещать школу или нарушает правила поведения, его следует лишать возможности бесплатно получить общее среднее образование, которым он принебрег.

Однако, по его словам, такое решение, вероятно, не будет воспринято позитивно обществом, поскольку это может нарушать конституционные права.

"Не важно: лишать на время или навсегда. Но это будет нарушением конституционных прав гражданина и вряд ли воспримется положительно в обществе, которое привыкло, что общеобразовательная школа постепенно превращается в заведение социального обеспечения, в котором должны накормить, развлечь, приютить на какое-то период дня... И в короткие промежутки между этим всем — как-то и чему-то научить", — сказал педагог.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство образования Украины продлило учебный год в школах на один месяц. Летние каникулы начнутся с 29 июня. Это поможет преодолеть образовательные пробелы, образовавшиеся из-за полномасштабной войны.

Мы также писали, что в украинских селах с 2027 года будут закрываться школы. Закрытие школ в селах всегда болезненный процесс для общины. Часто люди считают, что с таким событием умирает и сама деревня. Но с реформой старшей школы с 2027 года этот процесс будет продолжаться, ведь изменятся подходы к формированию образовательного процесса и не все общины будут иметь деньги на содержание таких школ. Все дети должны быть в равных условиях: и городские, и сельские.