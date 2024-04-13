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В селах з 2027 року закриватимуться школи — чому цей процес незворотний

13 квітня 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Нова реформа освіти з 2027 року - які зміни будуть у сільських школах
Школа на Кіровоградщині. Фото: соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Закриття шкіл у селах — завжди болючий процес для громади. Часто люди вважають, що з такою подією помирає і саме село. Та з реформою старшої школи з 2027 року цей процес буде тривати, адже зміняться підходи до формування освітнього процесу і не всі громади матимуть гроші на утримання таких шкіл. А всі діти мають бути в рівних умовах: і міські, і сільські. 

Так запевнив Новини.LIVE освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ексклюзивному коментарі. 

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Закриття шкіл у селах

"Кількість дітей в школах, де менше 300 дітей — 43% шкіл по країні. Це означає, що ці школи не потягне жоден місцевий бюджет. Це шалено дорого, а зараз гроші треба рахувати особливо. З одного боку, ми маємо проблему якісної освіти для дітей, з іншого  маємо шалену диспропорцію в забезпеченні шкіл. Як можна в школі, де навіть немає дітей, для одного 10 класу забезпечити багатопрофільність?" — сказав Горбачов.

школа в селе
Статистика учнів у школах від МОН України. Фото: скриншот

Він додав, що саме такі умови позбавлять дітей можливості обирати. Він додав, що закриття шкіл у селах процес важкий, але його треба балансувати. 

Горбачов
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: Новини.LIVE

"Це і питання доріг, і шкільного транспорту, і забезпечення позашкільної роботи — якщо дитина відлучилася, а автобус в село через кілька годин. Але я дуже добре розумію, що у маленькій школі дуже важко забезпечити якісну освіту на профільному рівні. Чи школа зберігає село чи навпаки, це як курка і яйце, незрозуміло, що було раніше. Чи то школа вмирає, коли немає дітей, чи вмирає громада коли школа закривається. Але вихід один — створювати робочі місця", — додав Горбачов. 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Також ми писали, що в Україні до вересня 2024 року планують повернути очне навчання у школах. Таке рішення буде запроваджено не для всіх регіонів, а лише відносно безпечних.

освіта
школи
діти
навчання
реформа

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