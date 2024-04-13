Новая реформа образования с 2027 года – какие изменения будут в сельских школах

Школа в Кировоградской области. Фото: соцсети

Закрытие школ в селах всегда болезненный процесс для громады. Часто люди считают, что с таким событием умирает и само село. Но с реформой старшей школы с 2027 года этот процесс будет продолжаться, ведь изменятся подходы к формированию образовательного процесса и не все громады будут иметь деньги на содержание таких школ. А все дети должны быть в равных условиях: и городские, и сельские.

Так заверил Новини.LIVE образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эксклюзивном комментарии.

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Закрытие школ в селах

"Количество детей в школах, где меньше 300 детей — 43% школ по стране. Это значит, что эти школы не потянет ни один местный бюджет. Это безумно дорого, а сейчас деньги надо считать особо. С одной стороны, у нас есть проблема качественного образования для детей, с другой — есть безумная диспропорция в обеспечении школ. Как можно в школе, где даже нет детей, для одного 10 класса обеспечить многопрофильность?" — сказал Горбачев.

Статистика учащихся в школах МОН Украины. Фото: скриншот

Он добавил, что именно такие условия лишат детей возможности выбирать. Он добавил, что закрытие школ в селах процесс тяжелый, но его нужно балансировать.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: Новини.LIVE

"Это и вопрос дорог, и школьного транспорта, и обеспечение внешкольной работы — если ребенок отлучился, а автобус в село через несколько часов. Но я очень хорошо понимаю, что в маленькой школе очень трудно обеспечить качественное образование на профильном уровне. Сохраняет ли школа село или наоборот, это как курица и яйцо, непонятно, что было раньше. То ли школа умирает, когда нет детей, или умирает громада, когда школа закрывается. Но выход один — создавать рабочие места", — добавил Горбачев.

Напомним, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

Также мы писали, что в Украине до сентября 2024 планируют вернуть очное обучение в школах. Такое решение будет введено не для всех регионов, а только относительно безопасных.