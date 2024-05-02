Языковой омбудсмен Украины анонсировал переход от "ласковой" к "наступательной" украинизации

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Тарас Креминь/Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь анонсировал переход к активной украинизации. Он подчеркнул, что этот процесс будет включать в себя новые мероприятия и увеличенный надзор для поддержки украинского языка.

Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 2 мая.

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Переход к наступательной украинизации

Во время своего онлайн выступления на Международной конференции в Лондоне, посвященной языкам и культурам во время войны, Креминь заявил о необходимости перехода от кроткой к наступательной украинизации.

"Украинский язык находится под прицелом российских преступников. Угрозы и убийства людей, сожженные библиотеки и школы, уничтожены памятники жертвам Голодомора и участникам боевых действий, замена вывесок и завоз пропагандистской литературы — среди примеров лингвоцида", — подчеркнул омбудсмен.

Он утверждает, что наступательная украинизация укрепит национальную безопасность, защитит территориальную целостность страны, поспособствует будущему Украины и гарантирует права ее граждан.

"Утверждая украинский язык, мы усиливаем национальную безопасность и защищаем территориальную целостность, заботимся о будущем государства и отстаиваем право каждого гражданина. Дух свободы, отваги, единства и борьбы приближает победу Украины", — заявил Тарас Креминь.

Пост Тараса Креминя. Фото: скриншот

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что в трех украинских школах русский язык преподают как отдельный предмет. По его словам, в прошлом году русский преподавали в 192 учебных заведениях.

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