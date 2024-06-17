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Министр обороны Чехии прокомментировала взрыв на полигоне

17 июня 2024 22:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Взрыв на полигоне в Чехии 17 июня — заявление министра обороны
Взрыв. Иллюстративное фото: foxnews
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Чехии в понедельник, 17 июня, на полигоне Либава произошел взрыв, в результате которого погиб военный. Министр обороны страны Яна Чернохова сообщила, что по предварительным данным следствия, версия о диверсии не рассматривается.

Об этом сообщило Чешское телевидение.

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Взрыв на полигоне в Чехии 17 июня

Глава Минобороны Чехии после посещения Оломоуца, куда были доставлены раненые после взрыва, сообщила, что расследование проводится военной полицией.

"Только что военная полиция будет иметь какие-то выводы, она проинформирует общественность. Однако пока речь не идет о диверсии, а о том, что это действительно очень трагическое событие", — подчеркнула она в комментариях журналистам.

Напомним, в Чешской Республике на военном полигоне Либава разразился неустановленный боеприпас. Пока известно об одном погибшем военном и восьми пострадавших.

Кроме того, недавно в польском городе Скаржиско-Каменная произошел взрыв на заводе, на котором производили ракетное топливо.

Украина
взрыв
боеприпасы
Чехия
полигон
военные учения
военные

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