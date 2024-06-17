Взрыв на полигоне в Чехии 17 июня — заявление министра обороны

Министр обороны Чехии прокомментировала взрыв на полигоне
В Чехии в понедельник, 17 июня, на полигоне Либава произошел взрыв, в результате которого погиб военный. Министр обороны страны Яна Чернохова сообщила, что по предварительным данным следствия, версия о диверсии не рассматривается.
Об этом сообщило Чешское телевидение.
Взрыв на полигоне в Чехии 17 июня
Глава Минобороны Чехии после посещения Оломоуца, куда были доставлены раненые после взрыва, сообщила, что расследование проводится военной полицией.
"Только что военная полиция будет иметь какие-то выводы, она проинформирует общественность. Однако пока речь не идет о диверсии, а о том, что это действительно очень трагическое событие", — подчеркнула она в комментариях журналистам.
Напомним, в Чешской Республике на военном полигоне Либава разразился неустановленный боеприпас. Пока известно об одном погибшем военном и восьми пострадавших.
Кроме того, недавно в польском городе Скаржиско-Каменная произошел взрыв на заводе, на котором производили ракетное топливо.
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