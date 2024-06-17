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Міністерка оборони Чехії прокоментувала вибух на полігоні

17 червня 2024 22:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибух на полігоні в Чехії 17 червня — заява міністерки оборони
Вибух. Ілюстративне фото: foxnews
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Чехії у понеділок, 17 червня, на полігоні Лібава стався вибух, внаслідок якого загинув військовий. Міністерка оборони країни Яна Чернохова повідомила, що за попередніми даними слідства, версія про диверсію не розглядається.

Про це повідомило Чеське телебачення.

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Вибух на полігоні в Чехії 17 червня 

Голова Міноборони Чехії після відвідування Оломоуця, куди були доставлені поранені після вибуху, повідомила, що розслідування провадить військова поліція.

"Щойно військова поліція матиме якісь висновки, вона поінформує громадськість. Однак наразі не йдеться про диверсію, а про те, що це справді дуже трагічна подія", – наголосила вона у коментарях журналістам.

Нагадаємо, у Чеській Республіці на військовому полігоні Лібава вибухнув невстановлений боєприпас. Наразі відомо про одного загиблого військового та вісім постраждалих.

Крім того, нещодавно у польському місті Скаржисько-Каменна стався вибух на заводі, на якому виробляли ракетне паливо.

Україна
вибух
боєприпаси
Чехія
полігон
військові навчання
військові

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