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У Польщі стався вибух на заводі, де виробляли ракетне паливо — є загиблий та поранений

10 червня 2024 14:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Польщі 10 червня пролунав вибух на заводі
Польський пожежник. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У польському місті Скаржисько-Каменна Свентокшиського воєводства у понеділок, 10 червня, стався вибух на заводі. Відомо, що там виробляли ракетне паливо.

Про це пише RMF24.

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Видання повідомляє, що вибух на заводі з виробництва ракетного палива с упроводжувався пожежею. Під час інциденту всередині підприємства перебували двоє працівників, один з яких 59-річний чоловік —  загин ув, а інший отримав поранення. Також зовні будівлі перебувала ще одна людина, вона не постраждала. 

Очільниця заводу Ельжбета Шренявська зазначила, що центр ракетного палива був введений в експлуатацію кілька років тому. На місці працювала пожежна бригада,  а також приземлявся гелікоптер Повітряної слу жби порятунку. Постраждалого чоловіка швидка допомога доставила до лікарні, його життю нічого не загрожує.

У правлінні уточнили, що було створено спеціальну групу для розслідування причин нещасного випадку, оскільки там все мало контролюватися. 

"На місці працює поліція. Під наглядом прокуратури ми будемо з'ясовувати обставини цієї драматичної події", — сказав помічник комісара Ярослав Гвуздзь.

Нагадаємо, 6 червня на території Чехії 6 червня сталося зіткнення потяга Прага — Кошице та вантажного поїзда, внаслідок аварії є жертви та поранені — серед них українці.

Причиною катастрофи стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Тому перевізник RegioJet вирішив вивести з експлуатації вагони, які могли спричинити загибель людей.

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вибух
ракети
Польща
завод

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