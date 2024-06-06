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Смертельна аварія в Чехії з українцями — названо причину зіткнення потягів

6 червня 2024 16:29
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Смертельна аварія в Чехії з українцями — названо причину зіткнення потягів
Чеський потяг Regio Jet. Фото: Alstom.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Чехії сталась смертельна залізнична катастрофа, внаслідок якої загинули дві громадянки України. Причиною стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Про це повідомив міністр транспорту Чехії Мартін Купка в соцмережі X в четвер, 6 червня.

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Наразі з’ясовується, що було причиною цього: технічна помилка чи людський фактор.

"Згідно з висновками перевірки, був пропущений сигнал у положенні, що забороняє проїзд швидкісного пасажирського поїзда", — зазначив міністр.

За його словами, розслідуванням причин аварії займається залізнична інспекція.

Купка додав, що через аварію рух поїздів досі затримується.

Нагадаємо, у Чехії під час зіткнення потягів загинуло чотири особи, вже є підтвердження, що серед них були дві українки. Точні дані про загиблих встановлюються, відомо загалом про 34 постраждалих.

Раніше повідомлялось, що у місті Пардубіце в Чехії нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Загинули щонайменше чотири людини, десятки пасажирів поранені.

Укрзалізниця тримає контакт із чеською владою та  інформуватиме про стан постраждалих українських пасажирів.

залізниця
Чехія
інцидент
українці
катастрофа
поїзди
транспорт
аварія

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