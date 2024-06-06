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Смертельная авария в Чехии с украинцами — названа причина столкновения поездов

6 июня 2024 16:29
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Смертельная авария в Чехии с украинцами — названа причина столкновения поездов
Чешский поезд Regio Jet. Фото: Alstom.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Чехии произошла смертельная железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли две гражданки Украины. Причиной стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал светофора.

Об этом сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка в соцсети X в четверг, 6 июня.

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Выясняется, что было причиной этого: техническая ошибка или человеческий фактор.

"Согласно выводам проверки, был пропущен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда", — отметил министр.

По его словам, расследованием причин аварии занимается железнодорожная инспекция.

Купка добавил, что из-за аварии движение поездов до сих пор задерживается.

Напомним, в Чехии во время столкновения поездов погибли четыре человека, уже есть подтверждение, что среди них были две украинки. Точные данные о погибших устанавливаются, известно всего о 34 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в городе Пардубице в Чехии ночной экспресс, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Погибли не менее четырех человек, десятки пассажиров ранены.

Укрзализныця держит контакт с чешскими властями и будет информировать о состоянии пострадавших украинских пассажиров.

железная дорога
Чехия
инцидент
украинцы
катастрофа
поезда
транспорт
авария

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