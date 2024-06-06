Смертельная авария в Чехии с украинцами — названа причина столкновения поездов
В Чехии произошла смертельная железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли две гражданки Украины. Причиной стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал светофора.
Об этом сообщил министр транспорта Чехии Мартин Купка в соцсети X в четверг, 6 июня.
Причины аварии на чешской железной дороге
Выясняется, что было причиной этого: техническая ошибка или человеческий фактор.
"Согласно выводам проверки, был пропущен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда", — отметил министр.
По его словам, расследованием причин аварии занимается железнодорожная инспекция.
Купка добавил, что из-за аварии движение поездов до сих пор задерживается.
Напомним, в Чехии во время столкновения поездов погибли четыре человека, уже есть подтверждение, что среди них были две украинки. Точные данные о погибших устанавливаются, известно всего о 34 пострадавших.
Ранее сообщалось, что в городе Пардубице в Чехии ночной экспресс, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Погибли не менее четырех человек, десятки пассажиров ранены.
Укрзализныця держит контакт с чешскими властями и будет информировать о состоянии пострадавших украинских пассажиров.
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