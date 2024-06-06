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Аварія з поїздами в Чехії — в Укрзалізниці проінформували щодо стану українських пасажирів

6 червня 2024 08:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Аварія з потягами у Чехії 6 червня
Потяги, що зіткнулися. Фото: idnes.cz
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території Чехії в ніч проти четверга, 6 червня, потяг Прага — Кошице зіткнувся з вантажним поїздом. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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"Вночі поїзд Прага — Кошице (оператор — чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіткнувся з вантажним поїздом", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі та постраждалі. Відомо, що причіпні вагони, в яких пасажири до Чопа, знаходяться всередині поїзда. Тому загиблих чи серйозно постраждалих серед них немає.

"Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються", — зазначили в компанії.

Через аварію прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються до України. 

В УЗ додали, що попри ситуацію працюють над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення.

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Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, у чеському місті Пардубіце нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Загинули щонайменше чотири людини, десятки пасажирів поранені.

Також ми писали, що наприкінці травня в Амурській області Російської Федерації 27 вагонів вантажного потяга зійшли з колії.

аварія
українці
Чехія
поїзди
Укрзалізниця
потяг

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