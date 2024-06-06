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Авария с поездами в Чехии — в Укрзализныце проинформировали о состоянии украинских пассажиров

6 июня 2024 08:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Авария с поездами в Чехии 6 июня
Поезда, которые столкнулись. Фото: idnes.cz
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На территории Чехии в ночь на четверг, 6 июня, поезд Прага — Кошице столкнулся с грузовым поездом. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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"Ночью поезд Прага — Кошице (оператор — чешская частная компания RegioJet) на территории Чехии столкнулся с грузовым поездом", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Известно, что прицепные вагоны, в которых были пассажиры в Чоп, находятся внутри поезда. Потому погибших или серьезно пострадавших среди них нет.

"Укрзализныця держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками. Детали аварии уточняются", — отметили в компании.

Из-за аварии прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага — Перемышль, из которого большинство пассажиров пересаживаются в Украину.

В УЗ добавили, что, несмотря на ситуацию, работают над организацией перевозки пассажиров задержавшихся поездов в места назначения.

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Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, в чешском городе Пардубице ночной экспресс, который направлялся в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Погибли не менее четырех человек, десятки пассажиров ранены.

Также мы писали, что в конце мая в Амурской области Российской Федерации 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

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Чехия
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