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У Росії 27 вагонів зійшли з рейок — навкруги вирує масштабна пожежа

31 травня 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Росії 27 вагонів зійшли з рейок — навкруги вирує масштабна пожежа
Потяг, який зійшов з рейок. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Амурській області Російської Федерації 27 вагонів зійшли з колій. Скоріш за все, це сталося через перевищення швидкості машиністом. Вагони збили лінію електропередачі та спровокували пожежу у лісі.

Про це повідомили росЗМІ у п'ятницю, 31 травня.

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Аварія сталася на 7759 км перегону станцій Селеткан-Крижана Забайкальської залізниці.

Повідомляється, що на цій ділянці шляху різкий поворот, у зв'язку з чим головна версія аварії — перевищення швидкості машиністом.

Чоловік не впорався з кермуванням, внаслідок чого потяг та 27 вагонів зійшли зі шляхів, збивши лінії ЛЕП. У лісі поряд з залізницею почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Після цього інциденту Слідчий комітет РФ відкрив справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.

Цього разу обійшлося без постраждалих. Через подію на Забайкальській залізниці сталися затримки руху пасажирських поїздів.

Раніше ми повідомляли, що у Бєлгородській області Росії сталася аварія за участю тягача, що перевозив так званий "танк-мангал". Інцидент стався на одній з місцевих трас, і, за попередніми даними, у зіткнення потрапило ще кілька машин.

Нагадуємо, що у Санкт-Петербурзі в ДТП потрапив автобус, він впав у річку з людьми всередині. Рятувальники дістали всіх пасажирів, але є загиблі.

жертви
Росія
аварія
катастрофа
війна
потяг

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