В России 27 вагонов сошли с рельсов — кругом бушует масштабный пожар

Сошедший с рельсов поезд. Фото: росСМИ

В Амурской области Российской Федерации 27 вагонов сошли с рельс. Скорее всего, это произошло из-за превышения скорости машинистом. Вагоны сбили линию электропередачи и спровоцировали пожар в лесу.

Об этом сообщили росСМИ в пятницу, 31 мая.

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Авария произошла на 7759 км перегона станций Селеткан-Крыжана Забайкальской железной дороги.

Сообщается, что на этом участке пути резкий поворот, в связи с чем главная версия аварии — превышение скорости машинистом.

Мужчина не справился с управлением, в результате чего поезд и 27 вагонов сошли с путей, сбив линии ЛЭП. В лесу рядом с железной дорогой начался пожар на площади в 200 квадратных метров.

После этого инцидента Следственный комитет РФ открыл дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В этот раз обошлось без пострадавших. Из-за события на Забайкальской железной дороге произошли задержки движения пассажирских поездов.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области России произошла авария с участием тягача, перевозившего так называемый "танк-мангал". Инцидент произошел на одной из местных трасс, и, по предварительным данным, в столкновение попали еще несколько машин.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в ДТП попал автобус, он упал в реку с людьми внутри. Спасатели достали всех пассажиров, но есть погибшие.