У Росії пенсіонер протаранив автобус з військовими РФ, які їхали з України — відео

Аварія в Росії. Фото: скриншот

В районі Россоші Воронезької області літній чоловік врізався в автобус, що перевозив російських солдатів. В автобусі, перебувало 32 військовослужбовців.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA у середу, 8 травня.

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Автобус, що перевозив 32 військовослужбовців, включаючи контрактників та мобілізованих, з України до Уфи, потрапив у аварію. У результаті зіткнення постраждали дев’ять військових, яких було доставлено до лікарні.

Автобус зіштовхнувся з автомобілем "Волга", який раптово виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії автомобіль вибухнув, і його 69-річний водій з села Попівка загинув на місці. Після зіткнення автобус перекинувся й опинився у кюветі.

Нагадаємо, українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.