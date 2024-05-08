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У Росії пенсіонер протаранив автобус з військовими РФ, які їхали з України — відео

8 травня 2024 21:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Росії пенсіонер протаранив автобус з військовими РФ, які їхали з України — відео
Аварія в Росії. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В районі Россоші Воронезької області літній чоловік врізався в автобус, що перевозив російських солдатів. В автобусі, перебувало 32 військовослужбовців.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA у середу, 8 травня.

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Автобус, що перевозив 32 військовослужбовців, включаючи контрактників та мобілізованих, з України до Уфи, потрапив у аварію. У результаті зіткнення постраждали дев’ять військових, яких було доставлено до лікарні.

Автобус зіштовхнувся з автомобілем "Волга", який раптово виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії автомобіль вибухнув, і його 69-річний водій з села Попівка загинув на місці. Після зіткнення автобус перекинувся й опинився у кюветі.

Нагадаємо, українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. 

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.

ДТП
росія
російські війська
аварія
окупанти
війна в Україні

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