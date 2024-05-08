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В России пенсионер протаранил автобус с военными РФ, которые ехали из Украины — видео

8 мая 2024 21:21
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Бригадир София
редактор
В России пенсионер протаранил автобус с военными РФ, которые ехали из Украины — видео
Авария в России. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В районе Россоши Воронежской области пожилой мужчина врезался в автобус, перевозивший российских солдат. В автобусе находились 32 военнослужащих.

Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA в среду, 8 мая.

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Автобус, перевозивший 32 военнослужащих, включая контрактников и мобилизованных, из Украины в Уфу, попал в аварию. В результате столкновения пострадали девять военных, которые были доставлены в больницу.

Автобус столкнулся с автомобилем "Волга", внезапно выехавшим на встречную полосу. В результате аварии автомобиль взорвался, и его 69-летний водитель из села Поповка погиб на месте. После столкновения автобус опрокинулся и оказался в кювете.

Напомним, украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.

ДТП
россия
российские войска
авария
оккупанты
война в Украине

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