У Санкт-Петербурзі автобус із пасажирами потрапив у ДТП

У Санкт-Петербурзі автобус із людьми впав у річку, є загиблі
У Санкт-Петербурзі в ДТП потрапив автобус, він впав у річку з людьми всередині. Рятувальники дістали всіх пасажирів, але є загиблі.
Про це пишуть російські ЗМІ у п'ятницю, 10 травня.
У Петербурзі втопився автобус із пасажирами
В пасажирському автобусі перебувало близько 20 людей. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, пробив огорожу моста — транспортний засіб цілком пішов під воду.
Рятувальники дістали всіх пасажирів, які залишилися у воді. Близько десяти осіб вибралися самостійно. Багато постраждалих перебувають у критичному стані, п'ятеро загинули.
Водія автобуса затримали. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерті людей.
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Нагадаємо, захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка", ледь не загинула в ДТП. Дівчину врятували подушки та ремінь безпеки в автомобілі.
Раніше у районі Россоші Воронезької області РФ літній чоловік врізався в автобус, що перевозив російських солдатів. В автобусі перебувало 32 військовослужбовців.
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