У Санкт-Петербурзі автобус із пасажирами потрапив у ДТП

Автобус, який впав у річку в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі в ДТП потрапив автобус, він впав у річку з людьми всередині. Рятувальники дістали всіх пасажирів, але є загиблі.

Про це пишуть російські ЗМІ у п'ятницю, 10 травня.

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В пасажирському автобусі перебувало близько 20 людей. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, пробив огорожу моста — транспортний засіб цілком пішов під воду.

Рятувальники дістали всіх пасажирів, які залишилися у воді. Близько десяти осіб вибралися самостійно. Багато постраждалих перебувають у критичному стані, п'ятеро загинули.

Водія автобуса затримали. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерті людей.

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Нагадаємо, захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка", ледь не загинула в ДТП. Дівчину врятували подушки та ремінь безпеки в автомобілі.

Раніше у районі Россоші Воронезької області РФ літній чоловік врізався в автобус, що перевозив російських солдатів. В автобусі перебувало 32 військовослужбовців.