В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами попал в ДТП

Автобус, упавший в реку в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге в ДТП попал автобус, он упал в реку с людьми внутри. Спасатели достали всех пассажиров, но есть погибшие.

Об этом пишут российские СМИ в пятницу, 10 мая.

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В пассажирском автобусе находилось около 20 человек. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение моста — транспортное средство полностью ушло под воду.

Спасатели достали всех остававшихся в воде пассажиров. Около десяти человек выбрались самостоятельно. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро погибли.

Водитель автобуса задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей.

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