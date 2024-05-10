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В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал в реку, есть погибшие

10 мая 2024 16:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами попал в ДТП
Автобус, упавший в реку в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Санкт-Петербурге в ДТП попал автобус, он упал в реку с людьми внутри. Спасатели достали всех пассажиров, но есть погибшие.

Об этом пишут российские СМИ в пятницу, 10 мая.

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В пассажирском автобусе находилось около 20 человек. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение моста — транспортное средство полностью ушло под воду.

Спасатели достали всех остававшихся в воде пассажиров. Около десяти человек выбрались самостоятельно. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро погибли.

Водитель автобуса задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей.

Видео 18+ Содержит чувствительные кадры.

Напомним, защитница Мариуполя Екатерина Полищук, больше известная как "Птичка", едва не погибла в ДТП. Девушку спасли подушки и ремень безопасности в автомобиле.

Ранее в районе Россоши Воронежской области РФ пожилой мужчина врезался в автобус, перевозивший российских солдат. В автобусе находились 32 военнослужащих.

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