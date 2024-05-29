"Танк-мангал" спричинив хаос — у Білгородській області тягач із модернізованим Т-62 врізався у фуру
У Білгородській області Росії сталася аварія за участю тягача, що перевозив так званий "танк-мангал". Інцидент стався на одній з місцевих трас, і за попередніми даними, у зіткнення потрапило ще кілька машин.
Про це повідомляють росЗМІ.
Деталі події
Місцеві пабліки повідомляють, що після зіткнення розпочалася пожежа. На місці аварії працюють рятувальні служби, які намагаються загасити полум’я та надати допомогу постраждалим. За попередньою інформацією, є кілька постраждалих, проте точні дані щодо їхньої кількості та стану поки не наводяться.
Що таке "танк-мангал"?
"Танк-мангал", також відомий як "цар-мангал" або "бронесарай", — це кустарна модернізація російського танка, призначена для захисту від атак дронів. Під додатковими листами броні ховається старий радянський танк Т-62. Подібні конструкції часто використовуються для додаткового захисту бронетехніки у бойових умовах, проте їхня ефективність та безпека залишаються під питанням.
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