У Білгородській області тягач із модернізованим Т-62 врізався у фуру

"Танк-мангал" який спричинив ДТП. Фото: скриншот з відео

У Білгородській області Росії сталася аварія за участю тягача, що перевозив так званий "танк-мангал". Інцидент стався на одній з місцевих трас, і за попередніми даними, у зіткнення потрапило ще кілька машин.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі події

Місцеві пабліки повідомляють, що після зіткнення розпочалася пожежа. На місці аварії працюють рятувальні служби, які намагаються загасити полум’я та надати допомогу постраждалим. За попередньою інформацією, є кілька постраждалих, проте точні дані щодо їхньої кількості та стану поки не наводяться.

Що таке "танк-мангал"?

"Танк-мангал", також відомий як "цар-мангал" або "бронесарай", — це кустарна модернізація російського танка, призначена для захисту від атак дронів. Під додатковими листами броні ховається старий радянський танк Т-62. Подібні конструкції часто використовуються для додаткового захисту бронетехніки у бойових умовах, проте їхня ефективність та безпека залишаються під питанням.

"Мангал" танковий, модернізований. Фото: росЗМІ

Раніше у Бєлгороді зруйнувався підʼїзд багатоповерхівки. За словами місцевих, була загроза падіння всього десятиповерхового будинку.

Також ми розповідали, що в Липецькій та Бєлгородській областях Росії 13 травня працювали дрони Служби безпеки України, що призвело до пожеж на нафтобазі та електростанції.