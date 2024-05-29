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"Танк-мангал" спричинив хаос — у Білгородській області тягач із модернізованим Т-62 врізався у фуру

29 травня 2024 13:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Білгородській області тягач із модернізованим Т-62 врізався у фуру
"Танк-мангал" який спричинив ДТП. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Білгородській області Росії сталася аварія за участю тягача, що перевозив так званий "танк-мангал". Інцидент стався на одній з місцевих трас, і за попередніми даними, у зіткнення потрапило ще кілька машин.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі події

Місцеві пабліки повідомляють, що після зіткнення розпочалася пожежа. На місці аварії працюють рятувальні служби, які намагаються загасити полум’я та надати допомогу постраждалим. За попередньою інформацією, є кілька постраждалих, проте точні дані щодо їхньої кількості та стану поки не наводяться.

Що таке "танк-мангал"?

"Танк-мангал", також відомий як "цар-мангал" або "бронесарай", — це кустарна модернізація російського танка, призначена для захисту від атак дронів. Під додатковими листами броні ховається старий радянський танк Т-62. Подібні конструкції часто використовуються для додаткового захисту бронетехніки у бойових умовах, проте їхня ефективність та безпека залишаються під питанням.

&quot;Мангал&quot; танковий, модернізований. Армія РФ
"Мангал" танковий, модернізований. Фото: росЗМІ

Раніше у Бєлгороді зруйнувався підʼїзд багатоповерхівки.  За словами місцевих, була загроза падіння всього десятиповерхового будинку.

Також ми розповідали, що в Липецькій та Бєлгородській областях Росії 13 травня працювали дрони Служби безпеки України, що призвело до пожеж на нафтобазі та електростанції. 

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Бєлгород
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