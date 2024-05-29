В Белгородской области тягач с модернизированным Т-62 врезался в фуру

"Танк-мангал", повлекший за собой ДТП. Фото: скриншот с видео

В Белгородской области России произошла авария с участием тягача, перевозившего так называемый "танк-мангал". Инцидент произошел на одной из местных трасс, и по предварительным данным, в столкновение попали еще несколько машин.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Детали события

Местные паблики сообщают, что после столкновения начался пожар. На месте аварии работают спасательные службы, пытающиеся потушить пламя и оказать помощь пострадавшим. По предварительной информации, есть несколько пострадавших, однако точные данные по их количеству и состоянию пока не приводятся.

Что такое "танк-мангал"?

"Танк-мангал", также известный как "царь-мангал" или "бронесарай", — это кустарная модернизация российского танка, предназначенная для защиты от атак дронов. Под дополнительными листами брони скрывается старый советский танк Т-62. Подобные конструкции часто используются для защиты бронетехники в боевых условиях, однако их эффективность и безопасность остаются под вопросом.

"Мангал" танковый, модернизированный. Фото: росСМИ

Ранее в Белгороде разрушился подъезд многоэтажки. По словам местных жителей, была угроза падения всего десятиэтажного дома.

Также мы рассказывали, что в Липецкой и Белгородской областях России 13 мая работали дроны СБУ, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.