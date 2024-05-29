"Танк-мангал" вызвал хаос — в Белгородской области тягач с модернизированным Т-62 врезался в фуру
В Белгородской области России произошла авария с участием тягача, перевозившего так называемый "танк-мангал". Инцидент произошел на одной из местных трасс, и по предварительным данным, в столкновение попали еще несколько машин.
Об этом сообщают РосСМИ.
Детали события
Местные паблики сообщают, что после столкновения начался пожар. На месте аварии работают спасательные службы, пытающиеся потушить пламя и оказать помощь пострадавшим. По предварительной информации, есть несколько пострадавших, однако точные данные по их количеству и состоянию пока не приводятся.
Что такое "танк-мангал"?
"Танк-мангал", также известный как "царь-мангал" или "бронесарай", — это кустарная модернизация российского танка, предназначенная для защиты от атак дронов. Под дополнительными листами брони скрывается старый советский танк Т-62. Подобные конструкции часто используются для защиты бронетехники в боевых условиях, однако их эффективность и безопасность остаются под вопросом.
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