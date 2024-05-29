Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow "Танк-мангал" вызвал хаос — в Белгородской области тягач с модернизированным Т-62 врезался в фуру arrow

"Танк-мангал" вызвал хаос — в Белгородской области тягач с модернизированным Т-62 врезался в фуру

29 мая 2024 13:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Белгородской области тягач с модернизированным Т-62 врезался в фуру
"Танк-мангал", повлекший за собой ДТП. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Белгородской области России произошла авария с участием тягача, перевозившего так называемый "танк-мангал". Инцидент произошел на одной из местных трасс, и по предварительным данным, в столкновение попали еще несколько машин.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Детали события

Местные паблики сообщают, что после столкновения начался пожар. На месте аварии работают спасательные службы, пытающиеся потушить пламя и оказать помощь пострадавшим. По предварительной информации, есть несколько пострадавших, однако точные данные по их количеству и состоянию пока не приводятся.

Что такое "танк-мангал"?

"Танк-мангал", также известный как "царь-мангал" или "бронесарай", — это кустарная модернизация российского танка, предназначенная для защиты от атак дронов. Под дополнительными листами брони скрывается старый советский танк Т-62. Подобные конструкции часто используются для защиты бронетехники в боевых условиях, однако их эффективность и безопасность остаются под вопросом.

&quot;Мангал&quot; танковый, модернизированный. Армия РФ
"Мангал" танковый, модернизированный. Фото: росСМИ

Ранее в Белгороде разрушился подъезд многоэтажки. По словам местных жителей, была угроза падения всего десятиэтажного дома.

Также мы рассказывали, что в Липецкой и Белгородской областях России 13 мая работали дроны СБУ, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.

ДТП
авария
россияне
танки
Белгородская область
Бєлгород
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали