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Зіткнення поїздів у Чехії — у МЗС заявили про загиблих українок

6 червня 2024 11:55
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Степан Гафтко
редактор
У Чехії після зіткнення потягів загинули дві українки
Зіткнення потягів в Чехії. Фото: @aveslavia/Х
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Чехії під час зіткнення потягів загинуло чотири особи, вже є підтвердження, що серед них були дві українки. Точні дані про загиблих встановлюються, відомо загалом про 34 постраждалих.

Про це повідомили на каналі "Ми-Україна" із посиланням на Міністерство закордонних справ України в четвер, 6 травня.

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"За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове", – повідомила консульська представниця Вікторія Ші.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у місті Пардубіце в Чехії нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Загинули щонайменше чотири людини, десятки пасажирів поранені.

Укрзалізниця тримає контакт із чеською владою та  інформуватиме про стан постраждалих українських пасажирів.

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