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Столкновение поездов в Чехии — в МИД заявили о погибших украинках

6 июня 2024 11:55
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Чехии после столкновения поездов погибли две украинки
Столкновение поездов в Чехии. Фото: @aveslavia/Х
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Чехии во время столкновения поездов погибли четыре человека, уже есть подтверждение, что среди них были две украинки. Точные данные о погибших устанавливаются, известно всего о 34 пострадавших.

Об этом сообщили на канале "Ми-Україна" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в четверг, 6 мая.

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"По предварительной информации, погибли 4 человека. Среди них 2 гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте. Отдельные лица доставлены в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралово", — сообщила консульская представительница Виктория Ши.

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Напомним, ранее сообщалось, что в городе Пардубице в Чехии ночной экспресс, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Погибли не менее четырех человек, десятки пассажиров ранены.

Укрзализныця держит контакт с чешскими властями и будет информировать о состоянии пострадавших украинских пассажиров.

авария
Чехия
общественный транспорт
ДТП

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