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У Чехії зіткнулися вантажний та пасажирський потяги — багато загиблих та поранених

6 червня 2024 06:51
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Катастрофа на залізниці у Чехії — зіткнення пасажирського та вантажного потягів
Наслідки зіткнення потягів у Чехії. Фото: Kryštof Ženatý, MF DNES
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У місті Пардубіце в Чехії нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Загинули щонайменше чотири людини, десятки пасажирів — поранені.

Про це у четвер, 6 червня, повідомляє чеське iDNES.cz.

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Катастрофа сталася близько 23:00, 5 червня, біля залізнчної станції у центрі міста Пардубіце. У місцевого Управлінні залізниці кажуть, що деякі поранені у дуже важкому стані. Серед постраждалих є діти.  

На місці залізничної ДПТ працюють усі екстренні служби, залучена авіація.

За даними рятувальників, у пасажирському експресі їхали близько 300 людей. Перший вагон повністю знищений. 

Нагадаємо, наприкінці травня в Амурській області Російської Федерації 27 вагонів вантажного потяга зійшли з колії.

Також ми писали, що 20 травня в іранських горах розбився вертоліт, на борту котрого був президент Ірану Ібрагім Раїсі. 

залізниця
зіткнення
катастрофа
Чехія
поїзди

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