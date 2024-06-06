Катастрофа на залізниці у Чехії — зіткнення пасажирського та вантажного потягів

Наслідки зіткнення потягів у Чехії. Фото: Kryštof Ženatý, MF DNES

У місті Пардубіце в Чехії нічний експрес, який прямував до України, зіткнувся з вантажним поїздом. Загинули щонайменше чотири людини, десятки пасажирів — поранені.

Про це у четвер, 6 червня, повідомляє чеське iDNES.cz.

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Катастрофа сталася близько 23:00, 5 червня, біля залізнчної станції у центрі міста Пардубіце. У місцевого Управлінні залізниці кажуть, що деякі поранені у дуже важкому стані. Серед постраждалих є діти.

На місці залізничної ДПТ працюють усі екстренні служби, залучена авіація.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

За даними рятувальників, у пасажирському експресі їхали близько 300 людей. Перший вагон повністю знищений.

Нагадаємо, наприкінці травня в Амурській області Російської Федерації 27 вагонів вантажного потяга зійшли з колії.

Також ми писали, що 20 травня в іранських горах розбився вертоліт, на борту котрого був президент Ірану Ібрагім Раїсі.