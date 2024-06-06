Катастрофа на железной дороге в Чехии — столкновение пассажирского и грузового поезда

Последствия столкновения поездов в Чехии. Фото: Kryštof Ženatý, MF DNES

В городе Пардубице в Чехии ночной экспресс, направлявшийся в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пассажиров ранены.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщает чешское iDNES.cz.

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Катастрофа произошла около 23:00, 5 июня, у железнодорожной станции в центре города Пардубице. В местном Управлении железной дороги говорят, что некоторые раненые в очень тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

На месте железнодорожного ДПТ работают все экстренные службы, привлечена авиация.

В Pardubicích пришла к сrážке частного и частного vlakа. На месте aktuálnо действует zásah всех сložок IZS, был выжидатель traumaplán, на месте е velké количество уранених, не можme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) Июнь 5, 2024

По данным спасателей, в пассажирском экспрессе ехали около 300 человек. Первый вагон полностью уничтожен.

Напомним, в конце мая в Амурской области Российской Федерации 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

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