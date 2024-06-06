Катастрофа на железной дороге в Чехии — столкновение пассажирского и грузового поезда

В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда — много погибших и раненых
В городе Пардубице в Чехии ночной экспресс, направлявшийся в Украину, столкнулся с грузовым поездом. Погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пассажиров ранены.
Об этом в четверг, 6 июня, сообщает чешское iDNES.cz.
Пассажирский поезд поезд проехал мимо знака "стоп"
Катастрофа произошла около 23:00, 5 июня, у железнодорожной станции в центре города Пардубице. В местном Управлении железной дороги говорят, что некоторые раненые в очень тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.
На месте железнодорожного ДПТ работают все экстренные службы, привлечена авиация.
В Pardubicích пришла к сrážке частного и частного vlakа. На месте aktuálnо действует zásah всех сložок IZS, был выжидатель traumaplán, на месте е velké количество уранених, не можme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD— Policie ČR (@PolicieCZ) Июнь 5, 2024
По данным спасателей, в пассажирском экспрессе ехали около 300 человек. Первый вагон полностью уничтожен.
Напомним, в конце мая в Амурской области Российской Федерации 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
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