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В Польше произошел взрыв на заводе, где производили ракетное топливо — есть погибший и раненый

10 июня 2024 14:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Польше 10 июня раздался взрыв на заводе
Польский пожарный. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В польском городе Скаржиско-Каменная Свентокшиского воеводства в понедельник, 10 июня, произошел взрыв на заводе. Известно, что там производилось ракетное топливо.

Об этом пишет RMF24.

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Издание сообщает, что взрыв на заводе по производству ракетного топлива   сопровождался пожаром. Во время инцидента внутри предприятия находились два работника, один из которых 59-летний мужчина — погиб, а другой получил ранение. Также снаружи здания находился еще один человек, он не пострадал.

Глава завода Эльжбета Шренявская отметила, что центр ракетного топлива был введен в эксплуатацию несколько лет назад. На месте работала пожарная бригада,   а также приземлялся вертолет Воздушного службы спасения. Пострадавшего мужчину скорая помощь доставила в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В правлении уточнили, что была создана специальная группа для расследования причин несчастного случая, поскольку там все должно контролироваться.

"На месте работает полиция. Под наблюдением прокуратуры мы будем выяснять обстоятельства этого драматического события", — сказал помощник комиссара Ярослав Гвуздзь.

Напомним, 6 июня на территории Чехии произошло столкновение поезда Прага Кошице и грузового поезда, в результате аварии есть жертвы и раненые, среди них есть украинцы.

Причиной крушения стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещенный сигнал светофора.

Поэтому перевозчик RegioJet решил вывести из эксплуатации вагоны, которые могли спровоцировать гибель людей.

   

производство
взрыв
ракеты
Польша
завод

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