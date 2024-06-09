Перевізник RegioJet ухвалив рішення щодо вагонів, через які могли загинути люди

Зіткнення потягів у Чехії — стало відомо, що буде з вагонами, в яких загинули люди
На території Чехії 6 червня сталося зіткнення потяга Прага — Кошице та вантажного поїзда, внаслідок аварії є жертви та поранені. Тому перевізник RegioJet вирішив вивести з експлуатації вагони, які могли спричинити загибель людей.
Про це пише Radio Prague International.
Аварія потягів у Чехії
Так, компанія вивела з експлуатації всі 13 спальних вагонів австрійського типу через конструктивні недоліки, які проявилися під час аварії в Пардубіце та в аварії в Австрії. Про них компанія раніше не знала.
Відомо, що однотипний спальний вагон ÖBB того ж виробника був аналогічно пошкоджений внаслідок аварії у 2018 році в австрійському Зальцбурзі — "шляхом руйнування рами вагона між першим та другим купе". Це спричинило повну поломку вагона та призвело до загибелі людей.
"У зв'язку з цим компанія Regiojet ухвалила вивести з експлуатації всі 13 вагонів, хоча це ідентичні машини, які експлуатують інші компанії", — зауважили в компанії.
Нагадаємо, внаслідок аварії потягів у Чехії загинули четверо людей, серед них дві громадянки України. Також відомо про щонайменше 30 постраждалих.
Крім того, причиною катастрофи стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал світлофора.
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