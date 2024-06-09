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Зіткнення потягів у Чехії — стало відомо, що буде з вагонами, в яких загинули люди

9 червня 2024 08:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Перевізник RegioJet ухвалив рішення щодо вагонів, через які могли загинути люди
Потяги, що зіткнулися. Фото: idnes.cz
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території Чехії 6 червня сталося зіткнення потяга Прага — Кошице та вантажного поїзда, внаслідок аварії є жертви та поранені. Тому перевізник RegioJet вирішив вивести з експлуатації вагони, які могли спричинити загибель людей.

Про це пише Radio Prague International.

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Так, компанія вивела з експлуатації всі 13 спальних вагонів австрійського типу через конструктивні недоліки, які проявилися під час аварії в Пардубіце та в аварії в Австрії. Про них компанія раніше не знала.

Відомо, що однотипний спальний вагон ÖBB того ж виробника був аналогічно пошкоджений внаслідок аварії у 2018 році в австрійському Зальцбурзі — "шляхом руйнування рами вагона між першим та другим купе". Це спричинило повну поломку вагона та призвело до загибелі людей.

"У зв'язку з цим компанія Regiojet ухвалила вивести з експлуатації всі 13 вагонів, хоча це ідентичні машини, які експлуатують інші компанії", — зауважили в компанії.

Нагадаємо, внаслідок аварії потягів у Чехії загинули четверо людей, серед них дві громадянки України. Також відомо про щонайменше 30 постраждалих.

Крім того, причиною катастрофи стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал світлофора.

аварія
українці
ДТП
Чехія
поїзди
нещасний випадок
потяг

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