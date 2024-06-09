Перевозчик RegioJet принял решение о вагонах, из-за которых могли погибнуть люди

Столкнувшиеся поезда. Фото: idnes.cz

На территории Чехии 6 июня произошло столкновение поезда Прага — Кошице и грузового поезда, в результате аварии есть жертвы и раненые. Поэтому перевозчик RegioJet решил вывести из эксплуатации вагоны, которые могли повлечь за собой гибель людей.

Об этом пишет Radio Prague International.

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Так, компания вывела из эксплуатации все 13 спальных вагонов австрийского типа из-за конструктивных недостатков, которые проявились во время аварии в Пардубице и в аварии в Австрии. О них компания раньше не знала.

Известно, что однотипный спальный вагон ÖBB того же производителя был аналогично поврежден в результате аварии в 2018 году в австрийском Зальцбурге — "путем разрушения рамы вагона между первым и вторым купе". Это привело к полной поломке вагона и к гибели людей.

"В связи с этим компания Regiojet приняла решение вывести из эксплуатации все 13 вагонов, хотя это идентичные машины, которые эксплуатируют другие компании", — отметили в компании.

Напомним, в результате аварии поездов в Чехии погибли четыре человека, среди них две гражданки Украины. Также известно по меньшей мере 30 пострадавших.

Кроме того, причиной крушения стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал светофора.