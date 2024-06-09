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Чеську поліцію привели в повну бойову готовність — що сталося

9 червня 2024 11:21
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Ілля Рябінін
редактор
Поліція Чехії в бойовій готовності — яка загроза
Чеські спецпризначенці URNA під час патрулювання у Празі. Фото: Petr Topič/MAFRA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Чехії в суботу, 8 червня, поліцію та спецпідрозділи привели в стан бойової готовності через інформацію про теракт. Силовики посилили заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах.

Про це повідомляє чеська газета Idnes.

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Як заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, бойовики можуть атакувати об'єкти інфраструктури, і всі співробітники поліції переведені в посилений режим на добу до подальших наказів. 

"Я можу підтвердити, що поліція наразі вживає превентивних заходів. Однак підвищеного ризику для людей в Чеській Республіці немає, і поліція не має інформації про безпосередню загрозу. Поліція надасть додаткову інформацію якнайшвидше", — сказав урядовець і додав, що на цей момент силовики не мають прямої інформації про конкретну загрозу.

Згодом глава МВС Чехії заявив, що чеські правоохоронні органи розслідують справу, пов'язану з нападами за кордоном, де затримали підозрюваного.

чехія теракт
Затриманий підозрюваний. Джерело: поліція Чехії

Додаткову інформацію він пообіцяв оголосити у понеділок, під час засідання Ради держбезпеки Чехії.

Нагадаємо, раніше в празькому аеропорту поліція Чехії затримала чотирьох росіян, які напали на українських волонтерів.

Згодом чеські правоохоронці тимчасово відпустили підозрюваних

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