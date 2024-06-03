Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чехії затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів — що відомо arrow

У Чехії затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів — що відомо

3 червня 2024 21:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Чехії затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів — що відомо
Поліція Чеської Республіки. Фото: ČTK, Uhlíř Patrik
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В аеропорту Праги поліція Чехії затримала чотирьох іноземців, які напередодні, 1 червня, напали на українських волонтерів. Слідчі порушили проти них кримінальну справу, проте подробиці поки не повідомляють.

Про це повідомила поліція Чеської Республіки у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Чеська поліція затримала чотирьох іноземців в аеропорту Праги

Чеська поліція затримала в аеропорту Праги чотирьох іноземців через інцидент, який стався 1 червня, коли в місті побили українських волонтерів.

"Через суботній інцидент на Староміській площі співробітники поліції затримали в аеропорту Праги чотирьох іноземців. Слідчі порушили кримінальні справи за підозрою в скоєнні кількох злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, імовірніше за все, перекваліфікують", — йдеться в повідомленні.

У Чехії затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів — що відомо - фото 1
Переклад допису поліції Чехії. Фото: скриншот

Представниця Prague Maidan повідомила, що 1 червня на Староміській площі у Празі саме група росіян напала на українських волонтерів. Волонтери збирали гроші для України та говорили з людьми про війну.

Нагадаємо, в Німеччині чоловік хотів зарізати людей на мітингу, який виступав проти ісламізації Європи. Поліція застрелила ісламіста.

Також ми писали, що в Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море, пошуки тіла досі тривають. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в Одесу на відпочинок.

волонтери
росіяни
іноземці
Чехія
фінансова допомога
Україна
аеропорти
поліція
українці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня