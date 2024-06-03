У Чехії затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів — що відомо

Поліція Чеської Республіки. Фото: ČTK, Uhlíř Patrik

В аеропорту Праги поліція Чехії затримала чотирьох іноземців, які напередодні, 1 червня, напали на українських волонтерів. Слідчі порушили проти них кримінальну справу, проте подробиці поки не повідомляють.

Про це повідомила поліція Чеської Республіки у понеділок, 3 червня.

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Чеська поліція затримала чотирьох іноземців в аеропорту Праги

Чеська поліція затримала в аеропорту Праги чотирьох іноземців через інцидент, який стався 1 червня, коли в місті побили українських волонтерів.

"Через суботній інцидент на Староміській площі співробітники поліції затримали в аеропорту Праги чотирьох іноземців. Слідчі порушили кримінальні справи за підозрою в скоєнні кількох злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, імовірніше за все, перекваліфікують", — йдеться в повідомленні.

Переклад допису поліції Чехії. Фото: скриншот

Представниця Prague Maidan повідомила, що 1 червня на Староміській площі у Празі саме група росіян напала на українських волонтерів. Волонтери збирали гроші для України та говорили з людьми про війну.

Сьогодні на старомнєській площі. Волонтерська організація Prague Maidan. Ми волонтерами кожну суботу з 2 по 6, маємо палатку «Russia Hands Off Ukraine». Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Нагадаємо, в Німеччині чоловік хотів зарізати людей на мітингу, який виступав проти ісламізації Європи. Поліція застрелила ісламіста.

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