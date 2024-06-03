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В Чехии задержали четырех иностранцев, напавших на украинских волонтеров — что известно

3 июня 2024 21:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Чехии задержали четырех иностранцев, напавших на украинских волонтеров — что известно
Полиция Чехии. Фото: ČTK, Uhlír Patrik
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В аэропорту Праги полиция Чехии задержала четырех иностранцев, накануне, 1 июня, напавших на украинских волонтеров. Следователи возбудили против них уголовное дело, однако подробности пока не сообщают.

Об этом сообщила полиция Чешской Республики в понедельник, 3 июня.

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Чешская полиция задержала четырех иностранцев в аэропорту Праги

Чешская полиция задержала в аэропорту Праги четырех иностранцев в связи с инцидентом, произошедшим 1 июня, когда в городе избили украинских волонтеров.

"В связи с субботним инцидентом на Староместской площади сотрудники полиции задержали в аэропорту Праги четырех иностранцев. Следователи возбудили уголовные дела по подозрению в совершении нескольких преступлений. На основании новых выявленных фактов дело, вероятнее всего, переквалифицируют", — говорится в сообщении.

В Чехии задержали четырех иностранцев, напавших на украинских волонтеров — что известно - фото 1
Перевод сообщения полиции Чехии. Фото: скриншот

Представительница Prague Maidan сообщила, что 1 июня на Староместской площади в Праге именно группа россиян напала на украинских волонтеров. Волонтеры собирали деньги для Украины и говорили с людьми о войне.

Напомним, в Германии мужчина хотел зарезать людей на митинге, выступавшем против исламизации Европы. Полиция застрелила исламиста.

Также мы писали, что в Одессе молодую девушку смыло волной с пирса в Черное море, поиски тела до сих пор продолжаются. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно, которая приехала в Одессу на отдых.

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