Полиция Чехии в боевой готовности – какая угроза

Чешские спецназовцы URNA во время патруля в Праге. Фото: Петр Topič/MAFRA

В Чехии в субботу, 8 июня полицию и спецподразделения привели в состояние боевой готовности из-за информации о теракте. Силовики усилили меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и железнодорожных вокзалах.

Об этом сообщает чешская газета Idnes.

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Как заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, боевики могут атаковать объекты инфраструктуры, и все сотрудники полиции переведены в усиленный режим в сутки в дальнейшие приказы.

"Я могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает превентивные меры. Однако повышенного риска для людей в Чешской Республике нет, и у полиции нет информации о непосредственной угрозе. Полиция предоставит дополнительную информацию как можно быстрее", — сказал чиновник, и добавил, что на данный момент силовики не имеют прямую информацию о конкретной угрозе.

Впоследствии глава МВД Чехии заявил, что чешские правоохранительные органы расследуют дело, связанное с нападениями за границей, где задержали подозреваемого.

Задержанный подозреваемый. Источник: полиция Чехии

Дополнительную информацию он пообещал объявить в понедельник во время заседания Совета госбезопасности Чехии.

Напомним, ранее в пражском аэропорту полиция Чехии задержала четырех россиян, напавших на украинских волонтеров.

Впоследствии чешские правоохранители временно отпустили подозреваемых.