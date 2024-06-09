Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Чешскую полицию привели в полную боевую готовность — что произошло arrow

Чешскую полицию привели в полную боевую готовность — что произошло

9 июня 2024 11:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полиция Чехии в боевой готовности – какая угроза
Чешские спецназовцы URNA во время патруля в Праге. Фото: Петр Topič/MAFRA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Чехии в субботу, 8 июня полицию и спецподразделения привели в состояние боевой готовности из-за информации о теракте. Силовики усилили меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и железнодорожных вокзалах.

Об этом сообщает чешская газета Idnes.

Читайте также:

В Чехии могут совершить теракт

Как заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, боевики могут атаковать объекты инфраструктуры, и все сотрудники полиции переведены в усиленный режим в сутки в дальнейшие приказы.

"Я могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает превентивные меры. Однако повышенного риска для людей в Чешской Республике нет, и у полиции нет информации о непосредственной угрозе. Полиция предоставит дополнительную информацию как можно быстрее", — сказал чиновник, и добавил, что на данный момент силовики не имеют прямую информацию о конкретной угрозе.

Впоследствии глава МВД Чехии заявил, что чешские правоохранительные органы расследуют дело, связанное с нападениями за границей, где задержали подозреваемого.

чехия теракт
Задержанный подозреваемый. Источник: полиция Чехии

Дополнительную информацию он пообещал объявить в понедельник во время заседания Совета госбезопасности Чехии.

Напомним, ранее в пражском аэропорту полиция Чехии задержала четырех россиян, напавших на украинских волонтеров.

Впоследствии чешские правоохранители временно отпустили подозреваемых.

полиция
Криминал
террористы
Европейский союз
Чехия
теракт
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку