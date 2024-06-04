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Зухвалий напад на українських волонтерів у Чехії — у поліції ухвалили рішення щодо злочинців

4 червня 2024 23:30
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Зухвалий напад на українських волонтерів у Чехії — у поліції ухвалили рішення щодо злочинців
Поліція в Чехії. Фото: i.iplsc.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У суботу, 1 червня, у Празі п'ятеро злочинців напали на українських волонтерів. Поліція Чехії звільнила всіх іноземців, які були затримані у Празі. 

Про це повідомило Radio Prague International із посиланням на ČTK у вівторок, 4 червня.

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Після нападу на українських волонтерів у Празі, п'ятьох затриманих у зв'язку з суботнім інцидентом на Староміській площі в Празі іноземців звільнено без висунення звинувачень.

Прессекретар прокуратури Праги Альош Цимбала повідомив, що поліцейські продовжують займатися справою як правопорушенням.

"З оцінки наявних на даний момент доказів неможливо зробити висновок про кримінальну відповідальність будь-кого із затриманих. Наразі триває детальний розгляд справи, насамперед, з погляду її кваліфікації та можливої ​​кримінальної відповідальності осіб, причетних до інциденту", – повідомив Цимбала. 

Один іноземець був затриманий на місці події, а інші четверо – в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела.

За словами Цимбали, затримані були громадянами однієї з країн ЄС. Згідно з інформацією ČTK, це були громадяни Німеччини, причому деякі з них мали коріння з радянських республік.

"Трьох затриманих після проведення необхідних дій було звільнено вже 3 червня. Двоє затриманих було звільнено сьогодні", – повідомив Прессекретар прокуратури.

Волонтери, які працюють на стенді організації "Празький Майдан", що надає допомогу Україні, розповіли ЗМІ, що одного з них вдарили кулаком, а іншого поранили парасолькою.

Нагадаємо, у Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана антитерористичної операції. Виконавець злочину отримав 15 років в'язниці.

Раніше ми писали, що завдяки міжнародній співпраці прокурорів Офісу Генпрокурора в рамках спільної слідчої групи правоохоронців України та Латвії двох громадян Російської Федерації засуджено до 20 років позбавлення волі. Батько та син вчинили жорстоке вбивство жінки.

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Чехія
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прокуратура
Німеччина

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