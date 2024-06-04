Вбивство жінки в Латвії — двох росіян засудили до 20 років тюрми

Засуджені чоловіки. Фото: Офіс генерального прокурора

Завдяки міжнародній співпраці прокурорів Офісу Генпрокурора в рамках спільної слідчої групи правоохоронців України та Латвії двох громадян Російської Федерації засуджено до 20 років позбавлення волі. Батько та син вчинили жорстоке вбивство жінки.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 4 червня.

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Розслідування вбивства жінки у Латвії

Вбита жінка була підприємницею та володіла житловим комплексом у Латвії вартістю понад 4 мільйонів євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти.

Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з "клієнтом", який входив до складу організованої злочинної групи та діяв за вказівкою засуджених. Він приходив нібито оглянути нерухомість. Після її зникнення встановлено, що організатори злочинної групи – двоє громадян РФ, батько і син, які жили у Латвії в статусі біженців, вирішили заволодіти її майном.

Для цього вони запросили трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію. Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на їх користь маєток, а коли вона відмовилась — вбили.

Вилучена зброя. Фото: Офіс генерального прокурора

Доказова база, зібрана правоохоронцями України у межах спільної слідчої групи, та вилучені речові докази лягли в основу вироку латвійського суду. На теперішній час в Україні триває досудове розслідування відносно двох учасників очолюваної засудженими злочинної групи з числа громадян України. Стосовно одного з підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання зловмисника. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана антитерористичної операції. Виконавець злочину отримав 15 років в'язниці.

Також ДБР завершило розслідування щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві, яке сталося у квітні цього року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.