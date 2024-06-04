Убийство женщины в Латвии — двух россиян приговорили к 20 годам тюрьмы

Осужденные мужчины. Фото: Офис генерального прокурора

Благодаря международному сотрудничеству прокуроров Офиса Генпрокурора в рамках совместной следственной группы правоохранителей Украины и Латвии двое граждан Российской Федерации приговорены к 20 годам лишения свободы. Отец и сын совершили жестокое убийство женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 4 июня.

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Расследование убийства женщины в Латвии

Убитая женщина была предпринимателем и владела жилым комплексом в Латвии стоимостью более 4 миллионов евро на берегу моря в курортном городе Саулкрасты.

Потерпевшая исчезла осенью 2019 года. Последний раз ее видели с "клиентом", который входил в состав организованной преступной группы и действовал по указанию осужденных. Он приходил будто бы осмотреть недвижимость. После ее исчезновения установлено, что организаторы преступной группы — двое граждан РФ, отец и сын, жившие в Латвии в статусе беженцев, решили завладеть ее имуществом.

Для этого они пригласили трех знакомых граждан Украины, специально приехавших в Латвию. Под видом потенциальных клиентов участники группы выманили женщину из жилищного комплекса, затащили в машину и вывезли за пределы города. Там пыткой и угрозами пытались заставить ее переписать в их пользу имение, а когда она отказалась — убили.

Изъятое оружие. Фото: Офис генерального прокурора

Доказательная база, собранная стражами порядка Украины в рамках общей следственной группы, и изъятые вещественные доказательства легли в основу приговора латвийского суда. В настоящее время в Украине продолжается досудебное расследование в отношении двух участников возглавляемой осужденными преступной группы из числа граждан Украины. В отношении одного из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание злоумышленника. Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в Киеве осудили злоумышленников, убивших ветерана антитеррористической операции. Исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы.

Также ДБР завершило расследование по убийству подростка на фуникулере в Киеве, которое произошло в апреле этого года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.