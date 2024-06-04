Дерзкое нападение на украинских волонтеров в Чехии — в полиции приняли решение о преступниках

Полиция в Чехии Фото: i.iplsc.com

В субботу, 1 июня, в Праге пятеро преступников напали на украинских волонтеров. Полиция Чехии освободила всех иностранцев, задержанных в Праге.

Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на ČTK во вторник, 4 июня.

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После нападения на украинских волонтеров в Праге, пять задержанных в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге иностранцы уволены без предъявления обвинений.

Пресссекретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала сообщил, что полицейские продолжают заниматься делом как правонарушением.

"Из оценки имеющихся на данный момент доказательств невозможно сделать вывод об уголовной ответственности кого-либо из задержанных. В настоящее время продолжается детальное рассмотрение дела, в первую очередь, с точки зрения его квалификации и возможной уголовной ответственности лиц, причастных к инциденту" , — сообщил Цимбала.

Один иностранец был задержан на месте происшествия, а остальные четверо – в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.

По словам Цимбалы, задержанные были гражданами одной из стран ЕС. Согласно информации ČTK, это были граждане Германии, причем некоторые из них имели корни советских республик.

"Трех задержанных после проведения необходимых действий были освобождены уже 3 июня. Двое задержанных были освобождены сегодня" , – сообщил Пресссекретарь прокуратуры.

Волонтеры, работающие на стенде организации "Пражский Майдан", оказывающей помощь Украине, рассказали СМИ, что одного из них ударили кулаком, а другого ранили зонтиком.

Напомним, в Киеве осудили злоумышленников, убивших ветерана антитеррористической операции . Исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы.

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