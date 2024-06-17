Вибух на полігоні у Чехії — стали відомі подробиці інциденту

Вибух на полігоні. Фото: AP

У Чехії у понеділок, 17 червня, на військовому полігоні Лібава стався вибух невстановленого боєприпасу. Наразі відомо про одного загиблого військового та вісім постраждалих.

Про це пише пресслужба збройних сил країни в X.

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Вибух на полігоні Лібава 17 червня

"Один кадровий військовий загинув внаслідок вибуху на військовому полігоні в Лібаві", — йдеться у повідомленні.

Також внаслідок інциденту були поранені семеро інших солдатів та один цивільний працівник, їх доставили до військово-навчального госпіталю в Оломоуці, а рідних уже проінформували про подію.

"Ми будемо інформувати громадськість про подальший розвиток подій, а наразі просимо набратися терпіння", — додали в пресслужбі.

Скриншот допис ЗС Чехії

Раніше ми писали, що для якнайшвидшого надання медичної допомоги постраждалим через вибух на полігоні в Чехії було залучено вертоліт.

Крім того, нещодавно у польському місті Скаржисько-Каменна стався вибух на заводі, на якому виробляли ракетне паливо.