Вибух на військовому полігоні в Чехії — військові повідомили про постраждалих

Полігон Лібава. Фото ілюстративне: NOVINKY.CZ

У Чеській Республіці на військовому полігоні Лібава в ибухнув невстановлений боєприпас. Є попередня інформація про постраждалих.

Про це повідомила Чеська армія у соцмережі Х у понеділок, 17 червня.

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"Маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнув невстановлений боєприпас. На жаль, на місці є постраждалі. Намагаємося надати допомогу якомога швидше, залучено рятувальний вертоліт", — йдеться у дописі.

Повідомляється, що інцидентом займається військова поліція.

Допис ВС Чехії. Фото: скриншот

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