Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чехії на військовому полігоні стався вибух із постраждалими — що відомо arrow

У Чехії на військовому полігоні стався вибух із постраждалими — що відомо

17 червня 2024 15:12
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Вибух на військовому полігоні в Чехії — військові повідомили про постраждалих
Полігон Лібава. Фото ілюстративне: NOVINKY.CZ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Чеській Республіці на військовому полігоні Лібава в ибухнув невстановлений боєприпас. Є попередня інформація про постраждалих. 

Про це повідомила  Чеська армія у соцмережі Х у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Перші подробиці вибуху на полігоні в Чехії    

"Маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнув невстановлений боєприпас. На жаль, на місці є постраждалі. Намагаємося надати допомогу якомога швидше, залучено рятувальний вертоліт", — йдеться у дописі. 

Повідомляється, що інцидентом займається військова поліція.

У Чехії на військовому полігоні стався вибух із постраждалими — що відомо - фото 1
Допис ВС Чехії. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що не вважає "чимось немислимим" присутність військових НАТО в Україні

Раніше ми писали, що у Чехії прокоментували ініціативу президента Франції про введення військ НАТО в Україну.

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, як в Україні будуть готувати до війни щойно мобілізованих чоловіків. За словами командувача Олександра Павлюка, їх повинні навчати інструктори з бойовим досвідом.

полігон
військова техніка
Чехія
військові
військові навчання
війна
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування