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В Чехии на военном полигоне произошел взрыв с пострадавшими — что известно

17 июня 2024 15:12
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Взрыв на военном полигоне в Чехии — военные сообщили о пострадавших
Полигон Либава. Фото иллюстративный: NOVINKY.CZ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Чешской Республике на военном полигоне Либава   взорвался неустановленный боеприпас. Есть предварительная информация о пострадавших.

Об этом сообщила   Чешская армия в соцсети Х в понедельник, 17 июня.

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"Имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неустановленный боеприпас. К сожалению, на месте есть пострадавшие. Пытаемся оказать помощь как можно скорее, задействован спасательный вертолет", — говорится в сообщении.  

Сообщается, что инцидентом занимается военная полиция.

В Чехии на военном полигоне произошел взрыв с пострадавшими — что известно - фото 1
Сообщение ВС Чехии. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что не считает "чем-то немыслимым" присутствие военных НАТО в Украине.

Ранее мы писали, что в Чехии прокомментировали инициативу президента Франции по вводу войск НАТО в Украину.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, как в Украине будут готовить к войне только что мобилизованные мужчины. По словам командующего Александра Павлюка, их должны обучать инструкторы с боевым опытом.

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Чехия
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