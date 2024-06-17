Взрыв на военном полигоне в Чехии — военные сообщили о пострадавших

В Чехии на военном полигоне произошел взрыв с пострадавшими — что известно
В Чешской Республике на военном полигоне Либава взорвался неустановленный боеприпас. Есть предварительная информация о пострадавших.
Об этом сообщила Чешская армия в соцсети Х в понедельник, 17 июня.
Первые подробности взрыва на полигоне в Чехии
"Имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неустановленный боеприпас. К сожалению, на месте есть пострадавшие. Пытаемся оказать помощь как можно скорее, задействован спасательный вертолет", — говорится в сообщении.
Сообщается, что инцидентом занимается военная полиция.
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