Взрыв на полигоне в Чехии стали известны подробности инцидента

Взрыв на полигоне. Фото: AP

В Чехии в понедельник, 17 июня, на военном полигоне Либава произошел взрыв неустановленного боеприпаса. Сейчас известно об одном погибшем военном и восьми пострадавших.

Об этом пишет пресс-служба вооруженных сил страны в X.

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Взрыв на полигоне Либава 17 июня

"Один кадровый военный погиб в результате взрыва на военном полигоне в Либаве", — говорится в сообщении.

Также в результате инцидента были ранены семь других солдат и один гражданский работник, их доставили в военно-учебный госпиталь в Оломоуке, а родных уже проинформировали о произошедшем.

"Мы будем информировать общественность о дальнейшем развитии событий, а пока просим набраться терпения", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста ВС Чехии

Ранее мы писали, что для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим из-за взрыва на полигоне в Чехии был привлечен вертолет.

Кроме того, недавно в польском городе Скаржиско-Каменная произошел взрыв на заводе, на котором производилось ракетное топливо.