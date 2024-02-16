Кулеба отреагировал на смерть Навального, вспомнив других убитых критиков Кремля

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД отметил, что Навальный является не первой жертвой российского режима.

Об этом украинский министр написал в Twitter в пятницу, 16 февраля.

Кулеба про смерть Навального

Кулеба вспомнил других известных критиков Кремля, которые были убиты, включая журналистку Анну Политковскую, Сергея Магнитского, который был политзаключенным, бывшего агента разведки Александра Литвиненко и оппозиционера Бориса Немцова.

"Это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков. После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку", — написал Кулеба.

Министр заявил, что эти убийства вызывали возмущение, но в конечном счете Путин избегал ответственности, что позволяло ему продолжать свои действия.

Кулеба также вспомнил об отдельных призывах к диалогу с Путиным и уточнил, что любое взаимодействие с Москвой должно предшествовать поражению России в Украине.

"Пришло время покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок", — добавил Кулеба.

Сообщение Дмитрия Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, в исправительной колонии умер Алексей Навальный. Причины его смерти устанавливаются, но российские пропагандисты заявили, что у него оторвался тромб.

У команды Навального нет подтверждений о его смерти. 14 февраля к нему приходил адвокат и тогда политик был в нормальном состоянии.