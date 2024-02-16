Кулеба відреагував на смерть Навального, згадавши інших убитих критиків Кремля

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Глава МЗС зазначив, що Навальний не є першою жертвою російського режиму.

Про це український міністр написав у Twitter у п'ятницю, 16 лютого.

Кулеба про смерть Навального

Кулеба згадав інших відомих критиків Кремля, яких було вбито, включаючи журналістку Ганну Політковську, Сергія Магнітського, який був політв'язнем, колишнього агента розвідки Олександра Литвиненка та опозиціонера Бориса Нємцова.

"Це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків. Після кожного вбивства було обурення, але Путіну зрештою все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку", — написав Кулеба.

Міністр заявив, що ці вбивства викликали обурення, але зрештою Путін уникав відповідальності, що дозволяло йому продовжувати свої дії.

Кулеба також згадав про окремі заклики до діалогу з Путіним і уточнив, що будь-яка взаємодія з Москвою має передувати поразці Росії в Україні.

"Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті засвоїти урок", — додав Кулеба.

Повідомлення Дмитра Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, у виправній колонії помер Олексій Навальний. Причини його смерті встановлюються, але російські пропагандисти заявили, що у нього відірвався тромб.

У команди Навального немає підтверджень щодо його смерті. 14 лютого до нього приходив адвокат, і тоді політик був у нормальному стані.