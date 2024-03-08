Кулеба назвал цель назначения Залужного послом в Великобритании

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: пресс-центр президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил эксглавнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что причиной такого решения стало то, что в Лондоне расположены посольства большого количества стран Глобального Юга.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в эфире телемарафона.

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Кулеба объяснил, что Залужного назначили на должность посла в Великобритании, потому что в Лондоне расположено немало представительств стран Глобального Юга.

"Я убежден, что Залужный будет одной из самых уважаемых фигур и принесет много пользы не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, но и для кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки и Латинской Америки", — подчеркнул министр.

Избрание экс-главкома послом связано с его блестящим военным прошлым и большим опытом и важностью поддержания связей между Украиной и Великобританией. Глава МИД указал, что после разговора с Залужным он "убедился, что душа бывшего главка лежит к дипломатической работе".

"Одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Британия не просто наш особый стратегический партнер — это один из лидеров в военной помощи Украины; страна, которая видит военную стратегию по войне не только на суше, но и на море, и вообще — глобальных военных дел. И потому новый посол должен был иметь глубокий военный бекграунд", — заметил Кулеба.

Напомним, 7 марта МИД Украины сообщил о том, что Зеленский назначил Залужного на пост посла в Великобритании.

Сам президент заявил, что решение было согласовано с экс-главкомом. По словам Зеленского, Залужный "говорил именно о таком направлении для себя — дипломатическом".

Кроме того, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко подчеркнул, что главное направление сотрудничества Украины и Великобритании сейчас — это сфера безопасности и военно-техническая помощь. Поэтому назначение послом в Великобританию Залужного вполне логично.