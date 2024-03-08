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Кулеба назвав мету призначення Залужного послом у Великій Британії

8 березня 2024 01:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба назвав мету призначення Залужного послом у Великій Британії
Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Фото: пресцентр президента України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що причиною такого рішення стало те, що у Лондоні розташовані посольства великої кількості країн Глобального Півдня.

Про це голова української дипломатії заявив в ефірі телемарафону.

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Кулеба пояснив, що Залужного призначили на посаду посла у Великій Британії, тому що в Лондоні розташовано чимало представництв країн Глобального Півдня.

"Я переконаний, що Залужний буде однією з найшанованіших постатей і принесе багато користі не лише з погляду двосторонніх відносин з Британією, а й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки та Латинської Америки", — підкреслив міністр.

Також обрання ексголовкома послом пов'язане з його блискучим військовим минулим та великим досвідом і важливістю підтримання зв'язків між Україною та Великою Британією. Глава МЗС вказав, що після розмови із Залужним, він "переконався, що душа колишнього головкому лежить до дипломатичної роботи".

"Однією з ключових вимог було саме розуміння військового контексту. Тому що Британія не просто наш особливий стратегічний партнер — це один із лідерів у військовій допомозі України; країна, яка має бачення військової стратегії щодо війни не лише на суходолі, а й на морі, і взагалі — глобальних військових справ. І тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", — зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 7 березня МЗС України повідомило про те, що Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Сам президент заявив, що рішення було погоджено з ексголовкомом. За словами Зеленського, Залужний "говорив саме про такий напрямок для себе — дипломатичний".

Крім того, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко підкреслив, що головний напрямок співпраці України та Великої Британії наразі — це безпекова сфера та військово-технічна допомога. Тому призначення послом у Велику Британію Залужного є цілком логічним.

Володимир Зеленський
Дмитро Кулеба
посол
Україна
Валерій Залужний
Велика Британія

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