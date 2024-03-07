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У Раді відреагували на призначення Залужного послом у Великобританії

7 березня 2024 21:27
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Залужний - посол у Великобританії: коментар Мережка
Валерій Залужний. Фото: FB/Валерія Залужного
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного добре знають у Великобританії і він користується там значним авторитетом. Відтак його призначення послом від України повинно сприяти розвитку відносин з Великою Британією в тому числі посиленню військово-технічної допомоги Україні.

Про це Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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За словами Мережка, головний напрямок співпраці України та Великобританії наразі — це безпекова сфера та військово-технічна допомога. Тому призначення Послом у Велику Британію Залужного є цілком логічним.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"Оцінюю позитивно. У Великобританії Залужного добре знають і він користується там значним авторитетом. Це сприятиме розвитку наших відносин з Великою Британією і, як я сподіваюся, посиленню військово-технічної допомоги Україні", — уточнив Мережко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного на посаду посла України у Великобританії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер, 7 березня.

Верховна Рада
Великобританія
посол
Валерій Залужний
війна в Україні

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