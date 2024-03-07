Залужний - посол у Великобританії: коментар Мережка

У Раді відреагували на призначення Залужного послом у Великобританії
Екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного добре знають у Великобританії і він користується там значним авторитетом. Відтак його призначення послом від України повинно сприяти розвитку відносин з Великою Британією в тому числі посиленню військово-технічної допомоги Україні.
Про це Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
За словами Мережка, головний напрямок співпраці України та Великобританії наразі — це безпекова сфера та військово-технічна допомога. Тому призначення Послом у Велику Британію Залужного є цілком логічним.
"Оцінюю позитивно. У Великобританії Залужного добре знають і він користується там значним авторитетом. Це сприятиме розвитку наших відносин з Великою Британією і, як я сподіваюся, посиленню військово-технічної допомоги Україні", — уточнив Мережко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного на посаду посла України у Великобританії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер, 7 березня.
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