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В Раде отреагировали на назначение Залужного послом в Великобритании

7 марта 2024 21:27
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Залужный - посол в Великобритании: комментарий Мережко
Валерий Залужный. Фото: FB/Валерия Залужного
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного хорошо знают в Великобритании, и он пользуется там значительным авторитетом. Следовательно, его назначение послом от Украины должно способствовать развитию отношений с Великобританией в том числе усилению военно-технической помощи Украине.

Об этом Новини.LIVE сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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По словам Мережко, главное направление сотрудничества Украины и Великобритании — это сфера безопасности и военно-техническая помощь. Поэтому назначение послом в Великобританию Залужного вполне логичное.

Александр Мережко
Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"Оцениваю положительно. В Великобритании Залужного хорошо знают, и он пользуется там значительным авторитетом. Это будет способствовать развитию наших отношений с Великобританией и, как я надеюсь, усилению военно-технической помощи Украине", — уточнил Мережко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-головнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, 7 марта.

Верховная Рада
Великобритания
посол
Валерий Залужный
война в Украине

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