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Реакція політиків на призначення Залужного послом України у Великій Британії — ексклюзив

7 березня 2024 21:36
оновлено: 21:59
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор
Реакція політиків на призначення Залужного послом України у Великій Британії — ексклюзив
Генерал Валерій Залужний. Фото: Facebook/vzaluzhnyi
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним послом України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Цю інформацію активно коментують користувачі соцмереж.

Новини.LIVE розкаже про реакцію політиків на призначення.

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Одним з перших для Новини.LIVE призначення нового посла прокоментував народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Соломчук.

"Сподіваюсь, що тепер буде ще більше зброї та підтримки від Британії", — написав він, відповідаючи на запит нашої журналістки. 

Також Новини.LIVE отримали коментарі від заступника голови партії "Голос" Ярослава Юрчишина, нардепів Юрія Камельчука та Богдана Яременка. 

  • "Вітаю! Гідний вибір", — написав Юрій Камельчук.
  • "Чудово", — прокоментував Ярослав Юрчишин.
  • "Бажаю йому успіхів на цій посаді", — зазначив Богдан Яременко.

Свою думку висловила для Новини.LIVE й нардепка Мар'яна Безугла. Вона лаконічно відреагувала на нову посаду Валерія Залужного: "Як Венедіктова, той же підхід". 

Народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна заявила Новини.LIVE, що його кандидатура буде корисною для України.

"Це рішення вважаю, що пан Залужний точно та людина, яка максимально патріотично захищає країну і реалізує всі свої здібності на дипломатичному фронті. Особливо враховуючи, що Британія є для нас стратегічним партнером з точки зору постачання озброєння. Ця кандидатура буде максимально сприятлива саме для досягнення головної цілі — перемоги. І Зеленський і Залужний дійшли згоди разом до того, що дипломатична нива зараз буде одним із пріоритетів саме для використання талантів  Залужного" —, сказала посадовиця.

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Народний депутат Дмитро Соломчук. Фото: Facebook/d.solomchuk

Втім деякі депутати зазначили, що відповідного указу ще не має. І це лише початок процедури призначення Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві. 

"Правильно сказати — запропонований Британії як посол. Тепер має бути отриманий від них агреман (згода), і тільки після того він може бути офіційно призначений послом", — написав у своїх соцмережах член фракції "Європейська Солідарність", нардеп Олексій Гончаренко.

Подібну думку у своїх соцмережах висловив і нардеп Володимир Ар'єв. Він наголосив: не пам’ятає, щоб про початок самої процедури взагалі оголошували публічно. Нардеп впевнений, що призначення Залужного є усуненням політичного конкурента, а не дипломатією.

Реакція політиків на призначення Залужного послом України у Великій Британії — ексклюзив - фото 2
Скриншот: Facebook/volodymyr.ariev

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з режисером номінованого на премію "Оскар-2024" документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим. Також ми розповідали, що Президент України прокоментував призначення Залужного послом у Британії та звільнення строковиків.

Олексій Гончаренко
посол
Юрій Камельчук
Валерій Залужний
Ярослав Юрчишин
політики

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