Реакція політиків на призначення Залужного послом України у Великій Британії — ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним послом України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Цю інформацію активно коментують користувачі соцмереж.
Новини.LIVE розкаже про реакцію політиків на призначення.
Реакція політиків на нову посаду Залужного
Одним з перших для Новини.LIVE призначення нового посла прокоментував народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Соломчук.
"Сподіваюсь, що тепер буде ще більше зброї та підтримки від Британії", — написав він, відповідаючи на запит нашої журналістки.
Також Новини.LIVE отримали коментарі від заступника голови партії "Голос" Ярослава Юрчишина, нардепів Юрія Камельчука та Богдана Яременка.
- "Вітаю! Гідний вибір", — написав Юрій Камельчук.
- "Чудово", — прокоментував Ярослав Юрчишин.
- "Бажаю йому успіхів на цій посаді", — зазначив Богдан Яременко.
Свою думку висловила для Новини.LIVE й нардепка Мар'яна Безугла. Вона лаконічно відреагувала на нову посаду Валерія Залужного: "Як Венедіктова, той же підхід".
Народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна заявила Новини.LIVE, що його кандидатура буде корисною для України.
"Це рішення вважаю, що пан Залужний точно та людина, яка максимально патріотично захищає країну і реалізує всі свої здібності на дипломатичному фронті. Особливо враховуючи, що Британія є для нас стратегічним партнером з точки зору постачання озброєння. Ця кандидатура буде максимально сприятлива саме для досягнення головної цілі — перемоги. І Зеленський і Залужний дійшли згоди разом до того, що дипломатична нива зараз буде одним із пріоритетів саме для використання талантів Залужного" —, сказала посадовиця.
Втім деякі депутати зазначили, що відповідного указу ще не має. І це лише початок процедури призначення Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві.
"Правильно сказати — запропонований Британії як посол. Тепер має бути отриманий від них агреман (згода), і тільки після того він може бути офіційно призначений послом", — написав у своїх соцмережах член фракції "Європейська Солідарність", нардеп Олексій Гончаренко.
Подібну думку у своїх соцмережах висловив і нардеп Володимир Ар'єв. Він наголосив: не пам’ятає, щоб про початок самої процедури взагалі оголошували публічно. Нардеп впевнений, що призначення Залужного є усуненням політичного конкурента, а не дипломатією.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з режисером номінованого на премію "Оскар-2024" документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим. Також ми розповідали, що Президент України прокоментував призначення Залужного послом у Британії та звільнення строковиків.
Читайте Новини.LIVE!