Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив

Генерал Валерий Залужный. Фото: Facebook/vzaluzhnyi

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Эту информацию активно комментируют пользователи соцсетей.

Новини.LIVE расскажет о реакции политиков на назначение.

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Одним из первых Новини.LIVE назначение нового посла прокомментировал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.

"Надеюсь, что теперь будет еще больше оружия и поддержки от Британии", — написал он, отвечая на запрос нашего журналиста.

Также Новини.LIVE получили комментарии от заместителя председателя партии "Голос" Ярослава Юрчишина, нардепов Юрия Камельчука и Богдана Яременко.

"Поздравляю! Достойный выбор", — написал Юрий Камельчук.

"Великолепно", — прокомментировал Ярослав Юрчишин.

"Желаю ему успехов на этом посту", — отметил Богдан Яременко.

Народный депутат Дмитрий Соломчук. Фото: Facebook/d.solomchuk

Впрочем, некоторые депутаты отметили, что соответствующего указа еще нет. И это только начало процедуры назначения Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве.

"Правильно сказать — предложен Британии как Посол. Теперь должен быть получен от них агреман (согласие), и только после этого он может быть официально назначен Послом", — написал в своих соцсетях член фракции "Европейская Солидарность", нардеп Алексей Гончаренко.

Подобное мнение в своих соцсетях высказал и нардеп Владимир Арьев. Он подчеркнул, что не помнит, чтобы о начале самой процедуры вообще объявляли публично. Нардеп уверен, что назначение Залужного является устранением политического конкурента, а не дипломатией.

Скриншот: Facebook/volodymyr.ariev

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообщался с режиссером номинированного на премию "Оскар-2024" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Также мы рассказывали, что президент Украины прокомментировал назначение Залужного послом в Британии и увольнение срочников.