Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Эту информацию активно комментируют пользователи соцсетей.
Новини.LIVE расскажет о реакции политиков на назначение.
Реакция политиков на новую должность Залужного
Одним из первых Новини.LIVE назначение нового посла прокомментировал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.
"Надеюсь, что теперь будет еще больше оружия и поддержки от Британии", — написал он, отвечая на запрос нашего журналиста.
Также Новини.LIVE получили комментарии от заместителя председателя партии "Голос" Ярослава Юрчишина, нардепов Юрия Камельчука и Богдана Яременко.
- "Поздравляю! Достойный выбор", — написал Юрий Камельчук.
- "Великолепно", — прокомментировал Ярослав Юрчишин.
- "Желаю ему успехов на этом посту", — отметил Богдан Яременко.
Впрочем, некоторые депутаты отметили, что соответствующего указа еще нет. И это только начало процедуры назначения Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве.
"Правильно сказать — предложен Британии как Посол. Теперь должен быть получен от них агреман (согласие), и только после этого он может быть официально назначен Послом", — написал в своих соцсетях член фракции "Европейская Солидарность", нардеп Алексей Гончаренко.
Подобное мнение в своих соцсетях высказал и нардеп Владимир Арьев. Он подчеркнул, что не помнит, чтобы о начале самой процедуры вообще объявляли публично. Нардеп уверен, что назначение Залужного является устранением политического конкурента, а не дипломатией.
Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообщался с режиссером номинированного на премию "Оскар-2024" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Также мы рассказывали, что президент Украины прокомментировал назначение Залужного послом в Британии и увольнение срочников.
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