Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив arrow

Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив

7 марта 2024 21:36
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор
Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив
Генерал Валерий Залужный. Фото: Facebook/vzaluzhnyi
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Эту информацию активно комментируют пользователи соцсетей.

Новини.LIVE расскажет о реакции политиков на назначение.

Читайте также:

Реакция политиков на новую должность Залужного

Одним из первых Новини.LIVE назначение нового посла прокомментировал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.

"Надеюсь, что теперь будет еще больше оружия и поддержки от Британии", — написал он, отвечая на запрос нашего журналиста.

Также Новини.LIVE получили комментарии от заместителя председателя партии "Голос" Ярослава Юрчишина, нардепов Юрия Камельчука и Богдана Яременко.

  • "Поздравляю! Достойный выбор", — написал Юрий Камельчук.
  • "Великолепно", — прокомментировал Ярослав Юрчишин.
  • "Желаю ему успехов на этом посту", отметил Богдан Яременко.
Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив - фото 1
Народный депутат Дмитрий Соломчук. Фото: Facebook/d.solomchuk

Впрочем, некоторые депутаты отметили, что соответствующего указа еще нет. И это только начало процедуры назначения Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве.

"Правильно сказать — предложен Британии как Посол. Теперь должен быть получен от них агреман (согласие), и только после этого он может быть официально назначен Послом", написал в своих соцсетях член фракции "Европейская Солидарность", нардеп Алексей Гончаренко.

Подобное мнение в своих соцсетях высказал и нардеп Владимир Арьев. Он подчеркнул, что не помнит, чтобы о начале самой процедуры вообще объявляли публично. Нардеп уверен, что назначение Залужного является устранением политического конкурента, а не дипломатией.

Реакция политиков на назначение Залужного послом Украины в Великобритании — эксклюзив - фото 2
Скриншот: Facebook/volodymyr.ariev

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский пообщался с режиссером номинированного на премию "Оскар-2024" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Также мы рассказывали, что президент Украины прокомментировал назначение Залужного послом в Британии и увольнение срочников.

Алексей Гончаренко
посол
Юрий Камельчук
Валерий Залужный
Ярослав Юрчишин
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта